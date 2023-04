Manuel Carvalho deixa a direção do Público. O diretor continuará em funções até 1 de junho.







Ainda esta terça-feira a administração do jornal deverá indicar o nome para lhe suceder, num pedido de parecer enviado ao Conselho de Redação.O anúncio foi feito por Carvalho num email enviado à Redacção. Nessa nota, Manuel Carvalho agradece a todos os jornalistas do Público pelo "trabalho coletivo"."Foi um feliz e recompensador período da minha vida", escreve o jornalista, que deverá continuar no jornal do qual foi um dos fundadores.Quanto a possíveis sucessores, a administração do Público informou ter pedido ao Conselho de Redacção "um parecer sobre a indicação de David Pontes, profissional da casa, reconhecido pelos seus pares e colegas" e diz estar "confiante que, como até aqui, com a colaboração de todos e renovado ânimo, o David Pontes contribuirá para continuarmos a fazer do Público o jornal digital de referência no nosso país".Já Manuel Carvalho irá "dedicar-se, no Público, a outros projetos no âmbito dos seus multifacetados interesses. Para lhe suceder nas responsabilidades da Direcção Editorial".