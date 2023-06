Portugueses precisam de €3.165 brutos/mês para comprar casa de 100 metros quadrados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Para comprar uma casa de 100 metros quadrados, os portugueses precisam de um salário bruto de 3.165 euros, em média. No entanto, se a análise for feita por distritos o valor pode chegar aos 6.123 euros de vencimento.





Estes cálculos foram feitos pela HelloSafe , plataforma de análise de produtos financeiros, tendo por base os valores do metro quadrado em maio e a "hipótese de um crédito habitação contraído em cada distrito de Portugal, com uma contribuição pessoal de 10%, a uma taxa fixa de 3,50%, para um prazo total de 25 anos". Foi ainda considerada uma taxa de esforço de 33% do rendimento líquido disponível.Sem grande surpresa, o distrito onde um agregado familiar precisa de um salário mensal bruto maior é Lisboa, onde para conseguir financiar 100 metros quadrados, é necessário um salário bruto de 6.123 euros. Vale a pena reforçar que tendo sido estes valores calculados para o agregado familiar, se se tratar de um casal o valor faz referência aos dois salários brutos.Existem ainda outras três regiões onde precisa de um salário mensal bruto superior aos três mil euros para comprar um imóvel de 100 metros quadrados: Madeira (3.573€), Faro (3.495€) e Porto (3.477€).O salário médio bruto em Portugal encontra-se nos 1.355 euros, o que permite comprar uma casa em sete distritos: Guarda, Portalegre, Castelo Branco, Bragança, Beja, Vila Real e Santarém.Existem apenas três distritos no País onde é preciso menos de mil euros de salário mensal bruto para comprar uma casa com a dimensão referida: Guarda (771€), Portalegre (816€) e Castelo Branco (879€). Já em relação ao salário mínimo nacional, que se situa nos 705 euros brutos desde o início de 2023, este valor não permite comprar casa em nenhum distrito nacional.O estudo refere ainda que o preço médio do metro quadrado em Portugal, em maio de 2023, situava-se nos 1.503 euros, sendo que pode chegar aos 4.232 euros em Lisboa e em Guarda mantém-se nos 556 euros.