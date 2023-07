Gavião, o sítio onde é mais barato comprar casa em Portugal

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Quais são as cidades onde é mais barato comprar casa? Os distritos de Portalegre, Guarda e Castelo Branco são os que apresentam os menores preços, com cidades como Gavião, Figueira de Castelo Rodrigo, Nisa, Penamacor e Celorico da Beira a compor o top 5. É o que revelam os dados do estudo Marketplace imobiliário de Portugal, realizado pelo idealista.



Em Gavião, distrito de Portalegre, aplica-se um preço médio de 401 euros por metro quadrado (euros/m2).

Em seguida temos o município de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, com 404 euros/m2, e depois Nisa, em Portalegre com 430 euros/m2. Em quarto lugar temos Penamacor, em Castelo Branco com 436 euros/m2, Celorico da Beira, na Guarda em quinto lugar, com 443 euros/m2, e em sexto lugar, Pinhel, também na Guarda, com 448 euros/m2.

Em Góis, Coimbra, o metro quadrado custa cerca de 450 euros/m2, seguindo-se Sabugal, na Guarda com 466 euros/m2, e Sousel em Portalegre com 468 euros/m2. De seguida, temos Castanheira de Pêra em Leiria, e Penacova em Coimbra, com 497 euros/m2.

Os locais onde o preço por metro quadrado ronda os 500 euros surgem a partir da 12.ª posição em Crato, Portalegre, com 504 euros/m2, Pampilhosa da Serra em Coimbra com 526 euros/m2, Mação em Santarém com 532 euros/m2, Fronteira, em Portalegre com 542 euros/m2 e Melgaço, em Viana do Castelo com 549 euros/m2.



No fim da lista dos 25 municípios, está Alvaiázere, em Leiria, onde o metro quadrado custa em média 576 euros.

O estudo também refere as cinco localidades mais caras em Portugal, sendo que Lisboa ocupa o primeiro lugar dessa lista, com uma média do metro quadrado a 5.351 euros. Em seguida, encontra-se Grândola com 4.706 euros/m2, Cascais com 4.627 euros/m2, Oeiras com 3.967 euros/m2 e Loulé com 3.842 euros/m2.