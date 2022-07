Oferta de casas à venda em Portugal caiu 25%

Faro, Coimbra e Porto são as capitais de distrito com maior descida ao comparar a oferta disponível no segundo trimestre de 2021 à de 2022. Para contrariar a tendência, Guarda e Santarém registaram um crescimento da oferta.

O aumento da venda de casas levou à diminuição de oferta de casas para vender, no segundo trimestre do ano. Dados do Idealista mostram que o stock habitacional de Portugal perdeu 25% da oferta, quando comparando o valor ao do período homólogo. Entre as 18 capitais de distrito, Faro lidera o ranking, tendo perdido 37% da oferta de casas, seguido por Coimbra (-34%) , Porto (-23%) e Vila Real (-31%).