A ambição, o amor de sempre e a queda de Rendeiro

Aos 25 anos, quando saiu de Portugal num velho Fiat 128 – com o qual atravessou França e, depois, o Canal da Mancha – João Rendeiro não podia imaginar que seria igualmente de Inglaterra, onde nesse ano começou o doutoramento, que daria início a uma surpreendente fuga à prisão. Só que agora num jato privado, um luxo que ao longo dos anos foi juntando a vários outros: fatos Armani, gravatas Lanvin, um muito ambicionado Porsche 911 e uma casa na Quinta Patiño, um dos mais exclusivos condomínios do País.



Nos anos 70, apesar de ainda não ter dinheiro para nada disso, já era exatamente isso que ambicionava. Depois de três meses em quartos “mínimos e extremamente desconfortáveis”, mudou-se para uma casa apalaçada, contou no livro João Rendeiro. Testemunho de um banqueiro. “Os meus companheiros eram muito diferentes de mim. Um, filho de um grande empresário, guiava o seu Porsche descapotável. Outro, filho de um importante político, recebia em casa a nata da sociedade londrina (...) O meu velho Fiat 128 destoava claramente no parking da casa. Senti-me tentado a comprar um Porsche, mas a Maria chamou-me à razão.” Pouco tempo depois, o arranjo do Fiat levaria grande parte das poupanças do casal.



Até há pouco tempo, tinha sido Maria, a namorada de sempre, com quem casou aos 21 anos, a pagar as contas. Tinham um acordo: até o marido se licenciar (em economia, no ISEG) era ela quem trabalhava – chegou a ter dois empregos, como secretária e tradutora.