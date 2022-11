'A crise da habitação não se resolve criando um campo de batalha entre inquilinos e senhorios'

Pedro Nuno Santos esteve no Parlamento, na semana passada, para discutir as propostas para a habitação no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2023. Além do teto para o aumento das rendas em 2%, o ministro das Infraestruturas e Habitação também falou da possibilidade do travão ser aplicado também aos novos contratos. Isto depois de ter sido questionado pela deputada Paula Santos, do PCP, que falou de queixas em relação a senhorios que estão a terminar contratos para poderem aumentar mais as rendas em novos contratos.