Web Summit: Sexo e litígio em tempos de IA e a 'crise política' num 'país muito estável'

No último dia da oitava edição do Web Summit, falou-se de que forma a Inteligência Artificial pode revolucionar o amor e o Direito. Costa Silva apelou aos investidores para acreditarem em Portugal, apesar da crise política.

De olhos postos nas implicações da Inteligência Artificial (IA) no nosso presente e futuro, chegou ao fim a oitava edição da Web Summit. No último dia, falou-se do impacto da IA nos nossos trabalhos, relações amorosas e até litígios — e terminou com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, a apelar ao investimento na área em Portugal, apesar "da crise política". "Quero dizer aos nossos investidores: somos um país seguro, os dois maiores partidos (PS e PSD) partilham um visão pró-europeia, que favorece a economia de mercado", afirmou. "Portugal enfrenta uma crise política — mas é um país muito estável. Ninguém no País está acima da lei e Portugal é regido pela lei."