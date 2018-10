Do IRS às propinas, saiba o que o Orçamento do Estado reserva para si e para a sua família. Documento foi entregue minutos antes do prazo terminar.

O Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) foi entregue esta segunda-feira no Parlamento. Enquanto as medidas vão sendo conhecidas, é possível perceber com o que podem contar as famílias no próximo ano.



A proposta de Orçamento do Estado para 2019 não prevê uma actualização de escalões do IRS. Na prática, isto significa que as famílias vão perder poder de compra, já que se prevê uma inflação de 1,4% no próximo ano.



O prazo para entregar o IRS também será alargado, até 30 de Junho.



O Governo e os parceiros de acordo parlamentar tinham chegado a acordo para a taxa de IVA aplicada à componente fixa na conta da luz, a potência contratada, ser reduzida, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019. No entanto, essa medida poderá não entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2019, quando começam a vigorar as medidas do Orçamento.



O crédito ao consumo será penalizado, através do aumento do imposto do selo.



Como prometido, o Governo também pretende dar regalias aos emigrantes que regressem a Portugal: 50% de desconto no IRS.



Se tiver filhos universitários ou for um estudante universitário, saiba que com o OE2019 o valor anual máximo das propinas foi fixado em €857,80.



Os rendimentos com horas extra vão beneficiar de uma taxa de retenção na fonte de IRS menor no próximo ano.



O Governo avançará com a redução do preço dos passes, que custará 83 milhões de euros.