A Comissão Europeia quer esclarecimentos de Mário Centeno sobre o esforço de ajustamento estrutural que o ministro das Finanças planeou para o próximo ano.

A Comissão Europeia enviou esta sexta-feira, 19 de Outubro, uma carta com um pedido de esclarecimentos a Portugal, sobre o esforço de ajustamento orçamental planeado no Orçamento do Estado para o próximo ano.



Na carta, dirigida a Ricardo Mourinho Félix - o secretário de Estado adjunto e das Finanças que representa Portugal desde que o ministro assumiu o cargo de presidente do Eurogrupo - a Comissão diz que Portugal não vai cumprir o limite de crescimento da despesa primária, nem o esforço de ajustamento estrutural do défice.



"O esboço de orçamento do Estado planeia uma taxa de crescimento nominal da despesa líquida primária de 3,4%, o que excede a recomendação de aumento máximo de 0,7%", lê-se na missiva, publicada no site da Comissão Europeia. Bruxelas fala ainda em "risco de desvio significativo" nas contas de 2019 mas também nas de 2018.



"O esforço de ajustamento estrutural planeado para 2019 atinge 0,3% do PIB", adianta a Bruxelas, mas "recalculado pelos serviços da Comissão de acordo com a metodologia comum, atinge 0,2% do PIB". Ou seja, para os peritos da Comissão Europeia as contas apresentadas por Centeno não garantem um ajustamento tão elevado, em termos estruturais, como o ministro diz que vai fazer.