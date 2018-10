A maioria parlamentar de esquerda chegou a acordo para "fechar" o OE2019, mas nem por isso se calaram opiniões discordantes, que vão da saúde às reformas. Centeno defende o documento, esta quarta-feira, no Parlamento.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, não escondeu o entusiasmo quando acompanhou o ministro das Finanças, Mário Centeno, na entrega da proposta do Orçamento do Estado de 2019: levantou a mão e acenou para os jornalistas com quatro dedos esticados. O número de OE aprovados pelo Governo de António Costa, com o apoio da esquerda parlamentar: PCP, Os Verdes e Bloco de Esquerda. Esta quarta-feira, Centeno apresenta e defende a proposta do Orçamento do Estado para 2019 perante a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.



A proposta foi entregue a 15 de Outubro, depois de longas negociações, mas a paz política não se instalou na última semana, com os partidos da chamada geringonça a deixarem claras as suas críticas ao documento, que vão desde a área da saúde às reformas. Os partidos deram aval à proposta. Porém, existe sempre um "mas" nas suas justificações.



"Consideramos que esta proposta continua limitada por opções do PS que limitam o alcance do que seria necessário para resolver os problemas estruturais com que o País se confronta", disse o líder do grupo parlamentar do PCP, António Filipe, logo na noite da entrega do documento.



Mais tardes, em declarações transmitidas pela RTP3, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, considerou que a proposta podia "ter ido mais longe". "Registam-se avanços importantes, consolida-se aquilo onde houve convergência da nossa parte, e há de factos passos adiante. Mas podia ter-se ido mais longe. Infelizmente não se foi, porque o Governo fez escolhas, nomeadamente aceitando os ditames externos da União Europeia e do Euro", atirou.



"Consideramos que, neste quadro, as questões estruturais, de serviços públicos, do nosso défice energético, agroalimentar e demográfico, não encontram uma resposta duradoura", acrescentou, defendendo que se corre o "risco de ter o País adiado". "Ainda há espaço e tempo e, no quadro da discussão e aprovação na especialidade, nós determinaremos a nossa posição", prometeu.



O maior confronto surgiu depois do ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva, ter anunciado que o acesso à reforma antecipada só será possível no próximo ano a quem tem 40 anos de carreira contributiva aos 60 anos de idade.



Recusando assumir se o PCP se sentia enganado, a deputada Diana Correira garantiu apenas que as declarações só "vinculam o ministro e o Governo", até porque os comunistas - que ainda não definiram o sentido de voto na generalidade - sempre defenderam os trabalhadores "devem ter direito à reforma sem penalização independentemente da idade". O partido liderado por Jerónimo de Sousa deixou a garantia que irá "lutar" para que a medida restritiva não avance e que pretende apresentar medidas alternativas nesse sentido durante o debate de especialidade do OE2019.



BE denuncia "enormes limitações"

A questão das reformas também foi alvo de críticas por outro parceiro da maioria parlamentar de esquerda, que considerou que o anúncio foi uma surpresa. "O que consta do Orçamento do Estado e o que foi acordado com o Bloco é que esse é o critério necessário para que não se aplica o corte do factor de sustentabilidade. Não consta do articulado do Orçamento que esse seja um critério necessário para qualquer acesso a uma reforma antecipada. Não faria sentido que alguém com 64 anos e 43 de descontos ficasse impedido de aceder a uma reforma antecipada mesmo que com uma penalização. Não nos parece razoável", disse então o deputado do BE José Soeiro.



Ao contrário do PCP, o Bloco de Esquerda anunciou, este sábado, que o partido vai votar a favor, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2019. Ainda assim, Catarina Martins não deixou de dizer que, apesar dos avanços, o documento tem "enormes limitações" e que o partido "bater-se-á por novos avanços na especialidade".

Na sua declaração sobre o sentido de voto bloquista, Catarina acusou o Governo de Costa de ter optado por "restrições para atingir o défice zero". "Este Orçamento não é capaz de inverter a fragilização do Estado Social e dos serviços públicos em áreas tão depauperadas como saúde, educação, justiça, transportes e ambiente", apontou.

Para a coordenadora do BE, "é possível utilizar a folga orçamental existente para reforçar os serviços públicos e aumentar os apoios sociais", comprometendo-se a apresentar medidas neste sentido na discussão orçamental na especialidade.

Catarina Martins transmitiu ainda a preocupação do BE com "ambiguidades e recuos" do Governo em matérias como a Lei de Bases da Saúde, a integração de precários, a progressão da carreira dos professores ou as políticas de habitação e energia. "Nos próximos dias teremos decisões sobre todas estas matérias. Não aceitaremos recuos naquilo que já foi acordado", avisou.

Em comunicado, Os Verdes também confirmaram o seu voto a favor da proposta de OE na generalidade, mas deixaram o alerta que "ao nível da especialidade ainda há muito a trabalhar".

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 vai ser debatida na generalidade entre 29 e 30 de Outubro e a votação final global será no dia 29 de Novembro. De acordo com o calendário aprovado em conferência de líderes parlamentares, após a votação na generalidade, segue-se o período de debate na especialidade, com votações em plenário nos dias 26, 27 e 28 de Novembro.