O ministro das Finanças é contra uma nova taxa sobre as mais-valias imobiliárias. Em entrevista ao Negócios, diz que o mais provável era o custo passar para o comprador.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, acredita que uma nova taxa sobre as mais-valias imobiliárias seria muito possivelmente paga pelo comprador. Como tal, em entrevista ao Jornal de Negócios, que será publicada na edição desta quarta-feira, mostra-se contra a ideia.



"Se o nosso objectivo é controlar uma subida de preços num mercado que está fortemente condicionado pela disponibilidade de casas, como nós temos uma restrição muito forte do lado da oferta, se nós colocarmos um imposto sobre esse mercado o mais provável é que os preços subam e não que desçam", afirmou o ministro das Finanças, reforçando: "O mais provável é que quem acabasse por pagar essa taxa não fosse o especulador, mas sim quem compra ao especulador, porque isto é o que acontece em economia."



A entrega formal da proposta de Orçamento do Estado para 2019 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, aconteceu às 23h48 de segunda-feira. A comitiva governamental incluía Mário Centeno e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.



Depois de uma breve reunião de 14 minutos com o presidente da Assembleia da República, o ministro das Finanças acentuou o facto de Executivo de António Costa estar já no quarto Orçamento da legislatura. "Este é um dia histórico com a entrega do quarto orçamento da legislatura. Um Orçamento que manterá o rigor nas contas públicas", disse.



