Mário Centeno garante 50 milhões de euros para aumentar a Função Pública. Prémios de desempenho também serão libertados e as progressões vão ser pagas até ao final de 2019.

Mário Centeno já confirmou: não haverá mais que 50 milhões de euros destinados aos aumentos a funcionários públicos em 2019. O ministro das Finanças ainda não indicou como defende o Governo que seja distribuído esse valor entre níveis salariais.



"Temos disponibilidade orçamental para aumentar salários de 50 milhões de euros", afirmou Mário Centeno em conferência de imprensa, no Ministério das Finanças.



Questionado sobre como poderá ser feita a distribuição do valor reservado para aumentos salariais, se concentrado nos salários mais baixos ou distribuído por todos os trabalhadores, Centeno indicou que o executivo ainda irá tomar uma decisão sobre esse tema.



O descongelamento de carreiras implica um maior aumento da despesa na função pública no OE2019, de 274 milhões de euros líquidos. O pagamento das novas progressões na Função Pública será feito de acordo com o calendário desenhado no ano passado, que prevê que sejam pagas a 50% em Janeiro, 75% a partir de Maio e 100% em Dezembro de 2019.



Quanto à contagem do tempo de serviço para os professores, o OE2019 não clarifica como será processado porque a discussão foi afastada do documento através de um decreto-lei. O Governo propõe que sejam contabilizados dois anos, nove meses e 18 dias; os docentes insistem que sejam considerados os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado.



O OE2019 liberta ainda os prémios de desempenho, indicando porém que sejam pagos a "50% do valor regulamentado dentro da dotação inicial aprovada (…) abrangendo preferencialmente os trabalhadores que não tenham tido alteração obrigatória de posicionamento remuneratório desde 1 de Janeiro de 2018", lê-se no documento.



São permitidas "em todas as carreiras que o prevejam, valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes de promoções, nomeações ou graduações em categoria ou posto superiores aos detidos", garante ainda o OE2019.



Quanto à mobilidade, "em 2019 passa a ser possível, nas situações de mobilidade na categoria em órgão ou serviço diferente, o trabalhador ser remunerado pela posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontre posicionado, caso não tenha alteração de posicionamento remuneratório em 2018 ou em 2019 e obtenha despacho favorável dos membros do Governo responsáveis pela área em que se integra o órgão, serviço ou entidade em causa e pela área das finanças e administração pública, fundado em razões de interesse público".