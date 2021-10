O que se sabe do Orçamento do Estado para 2022

Esta segunda-feira, o Governo vai entregar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2022 no Parlamento. Nos últimos dias, têm sido reveladas algumas das medidas que figuram na proposta, que terá que passar pela votação na generalidade a 27 de outubro e pela final em 25 de novembro.



De acordo com o jornal Público, o pagamento especial por conta (PEC) do IRC (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) irá desaparecer. Todas as empresas serão beneficiadas pela medida, o que quer dizer que não se aplica só às pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, o incentivo fiscal às empresas que surgiu durante a pandemia e que dá benefícios fiscais no IRC será prolongado.



A RTP avança que será instaurado um novo apoio que se destina a crianças e jovens até aos 18 anos e que vivam em situação de pobreza extrema, chamado Garantia para a Infância. As crianças vão receber €70 mensais a partir de 2022 e €100 em 2023, valores que se juntam ao abono de família.