João Leão: “A grande prioridade do próximo OE é recuperar dos efeitos da crise”

Está a elaborar o seu sétimo Orçamento do Estado, ultrapassando assim o recorde de longevidade de Fernando Teixeira dos Santos se juntarmos o tempo em que foi secretário de Estado. Em mais de duas horas de entrevista, João Leão perspetiva um crescimento mais forte da economia nos próximos anos e está a desenhar as contas do Estado para 2022 para a recuperação.



O que pode correr mal? O aparecimento de uma nova variante resistente às vacinas. Para já, olha para o futuro com otimismo, considerando que Portugal está bem posicionado para ser o país europeu que mais depressa recupera da crise. A negociação que ainda tem de fazer com quem vai aprovar o Orçamento dita a prudência com que fala do que se pode esperar. Mas os portugueses podem antecipar uma redução de impostos, quem tem filhos vai beneficiar de aumentos nos abonos de família e os quadros superiores da função pública terão também boas notícias.





