O BES que era bom já gerou 8.356 milhões de euros em prejuízos

Agravamento dos prejuízos do Novo Banco em 2020 eleva montanha de perdas desde a resolução. Banco pode gastar até 97,5% da garantia do Fundo de Resolução em apenas três anos.

O Novo Banco gerou 8.356 milhões de euros em prejuízos entre 2014, quando foi apresentado como a parte boa do Banco Espírito Santo que deixava de existir, e 2020. A administração do banco apresentou hoje à tarde os resultados do ano passado: um prejuízo de 1.329 milhões de euros, um resultado pior do que em 2019 e que marca o sétimo ano consecutivo de prejuízos. Todo este volume de perdas não tem parado de alargar o envolvimento dos contribuintes no suporte ao banco, envolvimento que voltará a subir este ano.