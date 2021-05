Odemira: 'Não é permitido às empresas saber como moram os seus colaboradores'

O negócio da agricultura em Odemira e Aljezur pode empregar até sete mil pessoas durante o pico de produção, em três dezenas de empresas. Os números são da Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur (AHSA), que põe também um valor no volume de negócios gerado anualmente pela atividade agora no radar mediático, por causa das condições de vida dos trabalhadores imigrantes: 230 milhões de euros.



Sob pressão reputacional, a AHSA, que representa os produtores de frutos vermelhos e outros produtos agrícolas no sudoeste, aponta que tem "alertado" para o problema da habitação dos imigrantes e admite que a "generalização" do mau tratamento daqueles trabalhadores "tem um impacto negativo direto no sector" e "preocupa".

O cultivo de frutos vermelhos – mirtilos, framboesas, amoras – e de outras frutas e legumes tem crescido muito na última década numa região plana e que beneficia do aproveitamento da água do Mira, uma das melhores águas de barragem do país. Uma das organizações de produtores da região, a Lusomorango, é um bom exemplo do crescimento deste negócio: em 2005 tinha cinco produtores com um volume de negócios de 5 milhões de euros; em 2017 eram 40 produtores, a maioria na região de Odemira, que faturavam já 47 milhões de euros.