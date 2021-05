Empresa falida de Vieira gastou 80 mil euros num camarote na Luz

Enquanto a torneira de crédito do BES, e depois do Novo Banco, esteve aberta, a Imosteps, empresa de Luís Filipe Vieira devedora de 54 milhões de euros, foi gastando em pequenas mordomias, apesar de o empresário ter garantido no parlamento que não esbanjou dinheiro.



Em maio de 2014, segundo documentos da contabilidade da "Benfica Estádio, Construção e Gestão de Estádios", a que a SÁBADO teve acesso, a sociedade de Luís Filipe Vieira fez entrar 82 mil euros (66.750+15.352, IVA) nos cofres da Luz. O motivo – segundo explicou à SÁBADO o departamento de comunicação do SL Benfica – foi a compra de um camarote para a final da "Champions League", entre Real Madrid e Atlético de Madrid, jogo ganho pela então equipa de Cristiano Ronaldo.



Três meses depois, o Banco de Portugal decidia avançar com uma medida de resolução sobre o BES, colocando um ponto final na atividade bancária da família Espírito Santo. A medida acabaria por arrastar o grupo empresarial do presidente do Benfica, a Promovalor, para o leque dos maiores devedores.