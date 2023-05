IVA Zero está a ser cumprido? Pode sabê-lo com uma SMS

Quer estar em cima dos preços nos supermercados e lojas? Talvez o melhor seja recorrer a uma nova ferramenta da DECO PROTESTE. O Cabaz Controlado permite acompanhar as variações dos preços de mais de 40 alimentos a que foi aplicada a medida do IVA Zero, ou escolher apenas os produtos que se costumam comprar num cabaz personalizado. Às sextas-feiras, via SMS, é recebida a "informação sobre as oscilações de preços registadas nos produtos", explica à SÁBADO Rita Rodrigues, diretora de comunicação e relações institucionais da DECO.