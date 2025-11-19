Conseguiu uma audiência média de 94.300 espectadores e 2,2% de share.

No dia da entrevista a António José Seguro, o NOW liderou o horário nobre no segmento da informação.



NOW lidera horário nobre com Seguro contra debate

Ontem, entre as 20 e as 24 horas, conseguiu uma audiência média de 94.300 espectadores e 2,2% de share.

No período de maior investimento publicitário, a SIC Notícias ficou atrás do NOW, com apenas 87.700 espectadores e 2% de share. Neste período, o canal de cabo da SIC emitiu o debate dentre Marques Mendes e António Filipe.

Ainda mais atrás ficou a CNN Portugal, com apenas 1.9% e 81.400 espectadores a cada minuto.

O Now é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, do Negócios, da Máxima e da Sábado. Está presente na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são da responsabilidade da GFK.