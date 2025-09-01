Sábado – Pense por si

CMTV com melhor mês de sempre, bate todos os recordes e cresce mais 23,4%

Com a vitória de domingo, a CMTV ganhou todos os dias sem qualquer exceção desde há 799 dias.

A CMTV obteve em agosto o melhor resultado mensal de sempre e bateu todos os recordes de audiências.

A televisão do Correio da Manhã é líder do cabo há 41 meses consecutivos com uma vantagem que se alarga, mês após mês, sobre toda a concorrência.

Se ganhar no dia de hoje, 1 de setembro, completará uma sequência de 800 vitórias diárias consecutivas.

O novo recorde de audiências da CMTV passa a ser o resultado do mês de agosto que ontem terminou: 6,8% de share (anterior recorde era de 6,6%, obtido em maio) e 153500 espectadores a cada minuto do dia (subida de 23,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior).

A CMTV consegue, sozinha, muito mais audiência que os 3 principais canais concorrentes. A CNN Portugal fechou o mês com um share de 2,7% a SIC Notícias com 2% e a RTP-3 com 0,9%. Em conjunto, estes 3 canais obtêm um share conjugado de 5,6%, mais de um ponto percentual abaixo do resultado da CMTV.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

