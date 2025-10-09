Netflix pondera avançar para a compra dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

A Netflix continua à procura de novas oportunidades de negócio e, segundo avança o 'Mundo Deportivo', pretende avançar para a compra dos direitos da Liga dos Campeões. Segundo a mesma fonte, esta seria uma ideia a ser implementada a partir da temporada 2027/28 com o objetivo de transmitir um jogo por jornada ou, de outra forma, um encontro por cada dia de jogo - no formato atual, a cada terça-feira e quarta-feira.



Em 2024/25, o PSG conquistou a Liga dos Campeões

Ainda de acordo com aquele jornal, a UEFA está a planear uma reestruturação nos acordos de transmissão, algo que poderia gerar uma receita extra de 5 mil milhões de euros. "A ideia seria vista com bons olhos pelos clubes, que ganhariam ainda mais. Aliás, o novo formato da Champions, que arrancou na época passada, representou um aumento de 25% em relação à anterior", lê-se ainda no mesmo artigo.