Sporting soma primeira derrota na Champions na visita a Nápoles

Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

O Sporting somou hoje a primeira derrota na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao perder por 2-1 na visita ao Nápoles, em jogo da segunda jornada disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Itália.



Jogo de futebol entre Sporting e Nápoles Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

O dinamarquês Rasmus Hojlund marcou os dois golos dos napolitanos, aos 36 e 79 minutos, sendo que, pelo meio, o colombiano Luis Suárez, que tinha sido lançado no arranque da segunda parte, ainda empatou para os bicampeões nacionais, aos 62, de grande penalidade.

Na próxima jornada, o Sporting, que soma três pontos, recebe os franceses do Marselha, em 22 de outubro, enquanto o Nápoles vai até Eindhoven para defrontar o PSV, no dia anterior, após ter somado os primeiros três pontos na competição diante dos ‘leões’.