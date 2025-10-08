Red Elétrica detetou variações "bruscas de tensão" nas últimas semanas

Sábado – Pense por si

Operadora do sistema elétrico apelou ao regulador para aprovar medidas destinadas a reforçar a segurança do fornecimento.

A Red Eléctrica, operadora do sistema elétrico espanhol, detetou “variações bruscas de tensão” nas últimas duas semanas e apelou ao regulador para aprovar medidas destinadas a reforçar a segurança do fornecimento.

Num documento enviado à Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC), a empresa solicita que as alterações propostas sejam submetidas a consulta pública antes da aprovação definitiva, alertando que as variações registadas “podem provocar desligamentos de consumo e de produção que acabem por desestabilizar o sistema elétrico”.

