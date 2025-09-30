Benfica perde em casa do Chelsea e continua sem pontos na Champions

Um golo do médio colombiano Richard Ríos na própria baliza, aos 18 minutos, decidiu a partida.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Benfica somou esta terça-feira a segunda derrota no mesmo número de jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao perder por 1-0 na visita ao Chelsea, no regresso de José Mourinho a Stamford Bridge.



Na próxima jornada, o Benfica volta a Inglaterra, para defrontar o Newcastle AP Photo/Kin Cheung

Um golo do médio colombiano Richard Ríos na própria baliza, aos 18 minutos, decidiu a partida e manteve os ‘encarnados’ sem qualquer ponto na prova, após o desaire na estreia, com o Qarabag, ao mesmo tempo que possibilitou o primeiro triunfo aos ‘blues’.

Na próxima jornada, o Benfica volta a Inglaterra, para defrontar o Newcastle, em 21 de outubro, enquanto o Chelsea, que terminou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de João Pedro, aos 90+6 minutos, receberá o Ajax.