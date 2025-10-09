RTP3 passa a RTP Notícias a partir de domingo

Canal de notícias público passa também a ter um novo estúdio, em Lisboa.

A RTP3 vai passar a RTP Notícias e terá um novo estúdio em Lisboa, com estreia marcada para domingo, anunciou esta quinta-feira o canal público RTP.



O novo canal tem a primeira emissão marcada para dia 12 de outubro às 19h, dia de eleições autárquicas, sob o mote "Todos. Pela verdade dos factos".

Segundo o diretor de informação da RTP, Vítor Gonçalves, o objectivo do novo canal é "trazer mais espectadores para a RTP", mas defendendo que "no jornalismo o mais importante são os factos".