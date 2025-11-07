Mercado de apostas desportivas nos Estados Unidos vai crescer 38% até 2030

Só em 2025 espera-se que se retirem mais de 77 mil milhões de dólares deste negócio em todo o mundo, entre os lucros proveniente de casas de apostas e de aplicações online.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

O fenómeno das apostas desportivas é global e gera uma faturação de muitos milhares de milhões. De acordo com dados da ‘Betideas’, só em 2025, espera-se que se retirem mais de 77 mil milhões de dólares deste negócio em todo o mundo, entre os lucros proveniente de casas de apostas e de aplicações online. Isto significa um aumento de 6,5 mil milhões, em relação ao ano passado.



Apostas online

Neste sentido, um mercado onde se tem sentido fortemente o impulso das apostas desportivas é o norte-americano. Em 2025, segundo a mesma fonte, espera-se que mais de 23 mil milhões de milhões sejam gastos nos Estados Unidos, o que representa quase um quarto da receita mundial. Isto representa ainda que os americanos despendem mais 4,5 mil milhões do que os europeus e 2,5 vezes mais do que os asiáticos.

Além disso, não é expetável que esta prevalência dos EUA diminua, muito pelo contrário. Os estudos apontam para que o mercado norte-americano das apostas desportivas cresça 38% até 2030, com o registo de mais de 20 milhões de pessoas em aplicações de jogo online. No mesmo período, especula-se que se registem mais 9 milhões de apostadores na Europa e 7 milhões no continente asiático.

Os números das apostas desportivas em Portugal

Em abril passado, completaram-se dez anos desde que o jogo online foi legalizado em Portugal e desde aí que o volume de jogo tem crescido continuamente. De acordo com os relatórios do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, no ano de 2024, as receitas das apostas desportivas totalizaram cerca de 2,05 mil milhões de euros.

Esse valor fez de 2024 o ano com o maior volume de apostas desportivas online de sempre no país. Feitas as contas, os mais de dois mil milhões de euros corresponderam a mais de 331 milhões do que o total de 2023 (€1,72 mil milhões) e mais meio milhão do que o de 2022 (€1,48 mil milhões).