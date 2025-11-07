Sábado – Pense por si

ERC dá 'luz verde' à Benfica FM

CM 11:44
Cedência de 100% de participação social da Goal News FM Rádio, Lda., para o clube das águias foi autorizada.

 A Benfica FM recebeu luz verde da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC). A cedência de 100% de participação social da Goal News FM Rádio, Lda., para o clube das águias foi autorizada por cumprir os requisitos legais. 

Esta deliberação faz com que o Benfica seja o primeiro clube em Portugal a deter uma rádio informativa desportiva.

A ERC consultou os congéneres europeus e concluiu que "a maioria dos países inquiridos permite que clubes ou empresas detentoras destes clubes possuam estações de rádio, desde que respeitem as normas gerais".

ERC dá 'luz verde' à Benfica FM