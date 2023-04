Economia cresce. Governo vai rever medidas de apoio às famílias e promete atualizar pensões

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro das Finanças, Fernando Medina, acompanha as previsões do Banco de Portugal e revê em alta a projeção de crescimento real da economia em 2023, para 1,8%, e já não 1,3%, como antecipava na proposta de Orçamento para 2023.





MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A melhoria das projeções vai apoiar objetivos mais ambiciosos também para a redução do défice, que Medina vê agora nos 0,4% do PIB, em linha com o défice alcançado em 2022, ao invés de 0,9%.

Para a dívida pública, a meta do Governo desce de 110,8% do PIB para 107,5% do PIB.



Na conferência de imprensa, Fernando Medina anunciou ainda que o Governo reúne esta segunda-feira em Conselho de Ministros para "rever elenco de medidas" de apoio às famílias. O anúncio das conclusões da reunião será feito pelo primeiro-ministro, António Costa.



Outra das consequências da melhoria das previsões financeiras foi a garantia por parte do governante de que no próximo ano vai recuperar o valor das pensões e atualizá-las na íntegra em 2024. "Temos hoje margem necessária para proceder a atualização das pensões com correção integral da base", garantiu Medina, na apresentação do Programa de Estabilidade.



