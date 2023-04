Luís Montenegro acusa Costa de "desonestidade política" nas pensões

O presidente do PSD acusou esta segunda-feira o primeiro-ministro de "desonestidade política" sobre a atualização das pensões, mas considerou que "mais vale tarde do que nunca", saudando que os reformados recuperem "aquilo a que têm direito pela aplicação da lei".







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

No final de uma visita à Associação Ajuda de Berço, enquadrada na iniciativa "Sentir Portugal", esta semana dedicada ao distrito de Lisboa, Luís Montenegro foi questionado sobre o anúncio do primeiro-ministro de que os pensionistas vão ter um aumento de 3,57% nas suas pensões a partir de julho."O primeiro-ministro merece uma condenação por desonestidade política", acusou o líder do PSD, considerando que António Costa "confessou hoje que tinha mesmo cortado mil milhões de euros que se tinha recusado a assumir", ao não aplicar a fórmula legal da atualização de pensões em janeiro de 2023.Para Montenegro, o primeiro-ministro apareceu hoje "a fazer uma festa, na qual está a dar aos pensionistas e reformados aquilo que já é deles", salientando que o PSD tinha apresentado esta proposta em novembro, então rejeitada pelo PS."Em segundo lugar, o primeiro-ministro repetiu hoje uma coisa que não é por repetir muitas vezes que se torna verdade e que é do ponto de vista intelectual e político desonesto: o corte de pensões do passado começou e foi da responsabilidade exclusiva dos governos do PS de que António Costa fez parte e apoiou, o dr. António Costa sabe disso e diz o contrário", criticou.Luís Montenegro salientou que, "do ponto de vista substantivo, "o PSD vê com bons olhos que os pensionistas e reformados recuperam aquilo que é deles e a que têm direito pela aplicação da lei"."O primeiro-ministro está a ser tão ziguezagueante que chumba em novembro o que aprova em fevereiro e em abril. Ainda assim, mais vale tarde do que nunca. O primeiro-ministro é demorado, é lento, mas acaba por chegar às orientações políticas fundamentais que o PSD tem deixado", defendeu.Montenegro reiterou a interpretação do PSD -- rejeitada por António Costa -- de que a forma como o Governo procedeu à atualização das pensões este ano "sem dúvida nenhuma foi um truque e uma ilusão"."Só se pode repor o que não foi cumprido anteriormente. É uma confissão de que o Governo usou mais uma vez o estratagema que tem usado: primeiro cobra receitas fiscais, mete nos bolsos do Estado e, quando tem os bolsos cheios, distribui para agradar a determinados setores da sociedade", afirmou.Questionado se o Governo terá uma intenção eleitoralista com este aumento de pensionistas e reformados, o líder do PSD admitiu que poderá ser essa a justificação."Não escondo que me parece que o dr. António Costa está a fazer um esforço para recuperar alguma credibilidade que viu perdida nos últimos tempos, utilizar uma folga orçamental que nós denunciámos já existir no ano passado", salientou, questionando se o primeiro-ministro terá sido aconselhado pela sua "vastíssima equipa de comunicação" a "abrir os cordões à bolsa".O líder do PSD terminou com a visita à Ajuda de Berço -- associação que ajuda crianças em risco -- o primeiro dia da oitava edição da iniciativa "Sentir Portugal", esta semana dedicada ao distrito de Lisboa.À tarde, e depois de viajar de comboio entre o Cacém e Lisboa, Montenegro almoçou com empresários no Tagus Park e visitou um centro cultural em Oeiras.A iniciativa "Sentir Portugal" foi um compromisso assumido por Luís Montenegro no 40.º Congresso do PSD de passar uma semana por mês nos diferentes distritos do país, e em que também previa passagens pela diáspora portuguesa, como aconteceu em março.