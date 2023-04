Reembolsos do IRS começam a chegar hoje aos contribuintes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já liquidou as primeiras declarações de IRS entregues e processou os primeiros reembolsos, que começam esta quinta-feira a chegar às contas dos contribuintes, anunciou o Ministério das Finanças.





Em comunicado, o Ministério das Finanças lembra que a entrega do IRS relativo a 2022 teve início a 01 de abril e acrescenta que a campanha "está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos".Até às 18h de quarta-feira, tinham sido submetidas mais de 1,7 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 46% foram submetidas através do IRS automático.Os contribuintes podem entregar a declaração de rendimentos de 2022 até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos.A nota das Finanças recorda que os contribuintes que pretendam podem recorrer aos vários canais de atendimento da AT, nomeadamente o e-balcão ou o Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).É também possível recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento prévio ser feito através do Portal das Finanças ou pelos canais telefónicos, acrescenta.