Bons preços: como dar a volta à crise da habitação

A crise da habitação agrava-se, mas não desanime se anda à procura: ainda há boas oportunidades de compra. Para as descobrir é preciso mais persistência, planeamento (dá sempre jeito uma checklist) e alargar o mapa de pesquisa. Por vezes, numa localização próxima de Lisboa ou do Porto, o preço do metro quadrado desce consideravelmente; ou mesmo nos centros urbanos, uma casa velha (e mais em conta) valoriza de forma exponencial com as obras.