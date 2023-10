Governo prevê aumento "médio" das pensões de 6,2%

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que o Governo espera aumentar as pensões em 6,2%.







PAULO CUNHA/LUSA

O documento que serve de base à conferência de imprensa fala de um aumento "médio" de 6,2%.

O valor exato só se conhecerá no final do ano, em função do crescimento do PIB (no terceiro trimestre) e da inflação (em novembro), mas a previsão já dá uma ideia do valor com que o Governo conta.



Deverá custar mais de 2,22 mil milhões de euros por ano aos cofres públicos, em termos líquidos.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana