André Ventura e Rui Rocha atacaram violentamente a subida do IUC para automóveis anteriores a 2007. António Costa contrapôs com a subida do salário mínimo nacional e a descida do IRS. E notou que aumento será no máximo de 25 euros por ano.

A subida do IUC (Imposto Único de Circulação) para os automóveis anteriores a 2007 esteve debaixo de fogo no debate quinzenal com o primeiro-ministro, com ataques violentos do Chega e da Iniciativa Liberal (IL). André Ventura sugeriu mesmo que os portugueses mais pobres que não conseguem trocar de carro colem na sua viatura a fotografia do ministro Fernando Medina e Rui Rocha disse não entender como se pode querer renovar a frota dos portugueses numa altura em que muitos não sabem como encher o frigorífico.