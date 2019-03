A lista dos maiores devedores dos bancos vão revelar os perdões que CGD, BES, Novo Banco, BCP, BPI, BPP, Banif e BPN deram a esses devedores. Documento apresenta mapa completo dos créditos acima dos cinco milhões de euros.

Até ao próximo dia 15 de março, CGD, Novo Banco, BCP, BPI, BPP, BES e Banif, ambos em liquidação, e BPN, que foi nacionalizado, têm de enviar ao Banco de Portugal 18 listas de clientes com dívidas acima dos cinco milhões de euros.



