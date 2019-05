É numa moradia com piscina no bairro nobre de Jardins Europa, em São Paulo, que Nuno Vasconcellos vive. O colapso da Ongoing, proprietária do antigo Diário Económico, em Portugal – deixando um rasto de 1,2 mil milhões de euros em dívidas à banca, ao Estado, a fornecedores e aos trabalhadores – levou o empresário a mudar-se de vez para o Brasil. Uma pesquisa pelas bases de dados brasileiras liga o nome de Vasconcellos a 13 empresas, da tecnologia aos media – é aqui que vai buscar boa parte dos rendimentos.

Quem o conhece em São Paulo garante que vive muito bem. Guia um Porsche Macan blindado, come nos melhores restaurantes de São Paulo, como o Fasano, tem segurança pessoal e faz férias de luxo.

Capa n.º 784

Saiba mais na edição desta semana da SÁBADO sobre a vida e as dívidas de mais sete devedores aos bancos: Joe Berardo, Joaquim Oliveira, Bernardo Moniz da Maia, Luís Filipe Vieira, Emídio Catum, Manuel Fino e José Guilherme. Nem todos são iguais. Juntos representam mais de quatro mil milhões de euros em dívidas – e ilustram os excessos da banca no passado.