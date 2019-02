As 25 maiores operações de concessão de crédito da Caixa Geral de Depósitos no período entre 2000 e 2015 deram aos promotores 2,13 mil milhões de euros - era essa a exposição no final de 2015 - e resultaram, considerando esse mesmo ano, em prejuízos para o banco público de 1.310 milhões de euros, de acordo com a auditoria da EY.Na versão preliminar eram identificados pelo nome os devedores. Sete deles - Artlant, Birchview, QDL, Fundação Berardo, Investifino, Finpro e Metalgest - tinham créditos superiores a mil miçhões de euros, com perdas contabilizadas de quase 600 milhões de euros.Leia a notícia na íntegra no Jornal