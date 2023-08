Lisboa já não é a preferida dos nómadas digitais. Foi destronada pelo Dubai

Lisboa ocupou o primeiro lugar no ranking em 2022. Falta de oferta de habitação justifica queda no ranking.

Lisboa ficou classificada como o quinto melhor destino global para os nómadas digitais, segundo a Savills Executive Nomad Index 2023, um ranking elaborado por uma empresa internacional de consultoria imobiliária. O Algarve ocupa a nona posição da tabela.

A qualidade de vida, cultura e conectividade oferecida aos residentes faz de Lisboa um dos destinos escolhidos pelos nómadas digitais. Junta-se a estes fatores positivos o clima favorável durante todo o ano. Apesar de continuar a ser um dos locais mais escolhidos, Lisboa, que em 2022 ocupou o primeiro lugar do ranking, tem sofrido um aumento dos preços das rendas. Só no primeiro trimestre este ano, registou-se uma subida de 13,9%.

"Como sabemos, o mercado imobiliário de Lisboa está numa fase em que a procura supera a oferta, no caso do mercado de arrendamento esta situação ainda é mais visível, podendo ter um impacto negativo na procura de arrendamento de valores médios", refere Miguel Lacerda, diretor residencial da Savills em Lisboa, em comunicado divulgado à imprensa.

Os nómadas digitais procuram países que façam parte do bloco económico que permite a livre circulação de nómadas digitais para residir e trabalhar remotamente, assim como fatores importantes como o clima favorável, e elevada qualidade de vida. Outros fatores analisados para esta lista são a rapidez da internet, a qualidade do ar e as rendas.



"Os setores de tecnologia e de serviços financeiros em rápido crescimento no Dubai, juntamente com um a isenção de impostos e elevada qualidade de vida, são fatores muito apelativos para os nómadas digitais", refere o diretor da Savills Middle East Research, Swapnil Pillai.



O Dubai, que ocupa o primeiro lugar desta lista de 20 destinos, investe em infraestruturas digitais, e tem as velocidades móveis de Internet mais rápidas do mundo. Já Málaga, cidade espanhola que faz a sua estreia neste ranking, ficou classificada em segundo lugar devido ao custo de arrendamento mais acessível, cultura e gastronomia que tem chamado a atenção dos nómadas digitais desde 2022.



Miami e Abu Dhabi ocupam o terceiro e quarto lugares desta lista, oferecendo rapidez de internet, um clima favorável e uma boa qualidade de vida.

"A conectividade é importante para um nómada digital, pelo que as cidades dominam o ranking, ocupando os cinco primeiros lugares. Os principais centros urbanos oferecem boas infraestruturas de transporte e comunicação, redes de negócios, clima favorável, praias e boa qualidade de vida" conclui o diretor da Savills World Research, Paul Tostevin.

O Algarve também é um dos destinos de destaque que ocupa o nono lugar do ranking com uma qualidade de vida e clima favorável para os nómadas digitais. "Destinos de lazer estabelecidos como Barbados e Algarve também estão em destaque", refere Paul. "Para alguns, tal permitiu que as suas segundas residências se tornassem na sua casa principal durante o ano, estendendo a sazonalidade nos mercados imobiliários locais prime", acrescenta.

O ranking feito pela Savills classificou, com base nos cinco fatores, 20 destinos apelativos para os nómadas digitais. Depois dos primeiros cinco classificados temos Barbados em sexto lugar, seguidas de Barcelona, Palma, Algarve, Santa Lúcia, Ilhas Cayman, Dubrovnik, Malta, Antígua, Costa Azul, Maurícia, Atenas, Chipre, Ilhas Bahamas e Toscana.