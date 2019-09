Kristalina Georgieva nomeada diretora-geral do FMI

A búlgara Kristalina Georgieva tornou-se esta quarta-feira a segunda mulher a ser nomeada diretora-geral do Fundo Monetário Internacional ( FMI ), anunciou o Conselho de Administração da instituição em Washington.Georgieva, 66 anos, era a única candidata ao cargo e beneficiou de uma mudança nos estatutos do FMI relativa ao limite de idade, permitindo que a sua candidatura fosse válida.O seu mandato no FMI terá uma duração de cinco anos e começa em 1 de outubro.