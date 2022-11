Juros zero nos depósitos: banca ainda sem pressa para subir taxas

As taxas de juro estão a subir, mas a poupança recorde parada nos bancos continua sem ser remunerada. Os maiores bancos em Portugal mostram não ter qualquer pressa em subir as taxas de juro dos depósitos. “Não nos deixamos pressionar”, diz o presidente do BCP.