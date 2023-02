DECO Proteste revela cinco comissões "sem sentido" da banca portuguesa

Sabia que caso queira depositar moedas no banco tem que pagar em média €7,14 por cada 100? E que se forem mais de 25 moedas dá direito a uma comissão nunca abaixo dos €2,60? O alerta é dado pela organização de apoio ao consumidor DECO Proteste, dias antes do debate do tema no Parlamento, agendado para a próxima quinta-feira. A possibilidade de se limitarem ou proibirem algumas comissões está em cima da mesa.