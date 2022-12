BCE sobe de novo as taxas de juro em mais 50 pontos base

A autoridade monetária avançou com a decisão esperada pelo mercado e aumentou as três taxas de juro de referência na Zona Euro.

O Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas de juro na Zona Euro em mais 50 pontos base. A decisão foi anunciada esta quinta-feira após o Conselho do BCE, sendo que este é o quarto aumento consecutivo com vista a controlar a inflação. Ainda assim, representa um alívio no ritmo de subidas já que a última tinha sido de 75 pontos base.







Christine Lagarde

A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento sobe para 2,5%, enquanto a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez avança para 2,75% e a taxa aplicável à facilidade permanente de depósito cresce até 2%, com efeitos a partir de 21 de dezembro de 2022.(Notícia em atualização)