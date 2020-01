José Guilherme, o homem da prenda de €15 milhões a Ricardo Salgado

apanham o construtor a ler o Correio da Manhã numa manhã soalheira de verão em 2014, ao lado do seu Mercedes Classe S preto, perto da sua casa, na Amadora. A mesma série de fotos retrata-o a entrar, de seguida, no barbeiro onde vai há mais de 40 anos. José Guilherme é discreto e faz por não aparecer - na comissão de inquérito sobre o BES, em 2015, invocou razões de saúde e de distância (dizia estar em Angola) para não se sujeitar a uma audição parlamentar. Quando o Expresso noticiou que por esses dias ele estivera afinal em Portugal - e a cortar o cabelo com Aurélio Robalo, precisamente o dono da barbearia na Amadora - os deputados enviaram para o Ministério Público um pedido para investigar um eventual crime de desobediência.

Robalo aproveitou para dizer que o construtor era "uma pessoa cinco estrelas" e que deixou gorjeta como sempre. Guilherme lá acabou por responder às perguntas dos deputados - mas por escrito.

Nessas respostas o construtor admitiu uma dívida ao Novo Banco de 120 milhões de euros. O Expresso publicara um ano antes que José Guilherme devia 223 milhões de euros, dos quais 83 milhões eram a título pessoal - tal como noutros casos descritos ao longo deste trabalho, referentes provavelmente a avales prestados sobre empréstimos. Guilherme, que terá pago uma parte da dívida, não gosta de ser retratado publicamente como um devedor incumpridor. Quando o Lone Star olhou em 2017 para o balanço do Novo Banco, antes de o comprar, e fez saber que considerava a dívida remanescente do construtor irrecuperável, José Guilherme respondeu no Jornal de Negócios: "Estou a cumprir ao milímetro o que acordei com o Novo Banco." O empresário juntou ainda que estava a pagar as suas dívidas e as dos sócios.

Segundo apurou a

junto de duas fontes conhecedoras do processo, o construtor tem efetivamente cumprido o plano de reestruturação negociado em 2015 e fechado em 2016 ainda com a administração de Stock da Cunha. A dívida, espalhada pela rede de empresas de Guilherme, terá sido reestruturada sem perdão do capital, mas com extensão dos prazos e corte nos juros - uma modalidade de perdão "suave", relativamente comum em casos de incumprimento. O acordo fechado com o Novo Banco prevê o pagamento anual de 10 milhões de euros para amortizar capital em dívida e respetivos juros, noticiou o





José Guilherme, o homem da "liberalidade" de 15 milhões a Salgado



José Guilherme saiu da obscuridade dos negócios da construção quando se tornou pública a sua "prenda" de 8,5 milhões de euros a Ricardo Salgado, o então líder do Banco Espírito Santo com quem tinha relações próximas - o livro O Último Banqueiro, de Maria João Gago e Maria João Babo, estabeleceria que a prenda tinha sido de 14 milhões.



Depois de pedir um parecer jurídico, Salgado justificou a transferência do dinheiro com uma palavra que ficaria na memória coletiva: tratava-se de "uma liberalidade" (um "donativo feito com generosidade", é como a palavra aparece descrita no dicionário da Porto Editora). A "liberalidade" era um agradecimento do "amigo" Guilherme por informação sobre bons investimentos a fazer em Angola, explicou o banqueiro.



O episódio foi a confirmação do cultivo de ligações por Guilherme. A Visão citou vários exemplos em 2017: da doação de um piano de 60 mil euros a uma jovem promessa mencionada por Duarte Lima, a um almoço de aniversário de 3.400 euros oferecido a Isaltino Morais no Guincho. Tudo isso foi nos tempos áureos, antes da crise que afundou a construção e apertou muito o escrutínio sobre os bancos - e que transformou casos como o de José Guilherme em problemas para a banca.

