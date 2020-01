assim como outras instituições financeiras, devido a um inquérito do Ministério Público. Em causa estão operações bancárias de clientes entre 2011 e 2014.

"O Banco Montepio informa que se realizaram esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, buscas nas instalações. Mais se informa que, conforme o teor do comunicado publicado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), se trata de diligências a propósito de operações de clientes, que reportam a factos ocorridos entre os anos 2011 e 2014", confirma o banco num comunicado, acescentando que "cumpre escrupulosamente os seus deveres de colaboração com as autoridades".

O comunicado é enviado depois de a Procuradoria-Geral da República ter anunciado, esta quinta-feira, que várias instituições bancárias, uma sede social de uma associação, domicílios e sedes de empresas estão a ser alvo de buscas devido a um inquérito do Ministério Público. As buscas estão a ser dirigidas pelo MP e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Estão em causa "factos suscetíveis de enquadrar a prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada".