João Rendeiro disse a verdade na entrevista? Um perito responde

Se viu a entrevista de João Rendeiro e começou a pensar num hotel à beira-mar, num país onde se fala português... esqueça. O mais provável é estar a seguir pistas falsas, defende o profiler e especialista em decifrar pessoas Alexandre Monteiro, a quem a SÁBADO pediu que analisasse a entrevista do ex-banqueiro ao Tal & Qual/CNN. Primeira dica: "As respostas mais verdadeiras começam por sim ou não. Quando mente, o inconsciente evita dizer sim ou não, porque não se quer comprometer." E o que nos diz a posição da câmara escolhida pelo fugitivo mais procurado do País? "Se não for estudado, indica superioridade. As pessoas que se filmam de baixo para cima geralmente têm um ego elevado."



João Rendeiro vai mesmo ao ginásio e à praia?

É pouco provável, defende Alexandre Monteiro: "Repare que quando o jornalista lhe pergunta se tem uma vida normal, a primeira coisa que ele faz é acenar que não com a cabeça. O corpo responde sempre primeiro." Só depois o aceno passa a afirmativo. O "absolutamente" normal também é pouco credível. "É uma compensação. A verdade é simples, geralmente começa com sim ou não. O absolutamente visa tornar a história mais credível." Além disso, acrescenta, João Rendeiro usa o passado para falar da sua vida: diz "ia ao ginásio", por exemplo. Quando mentimos "temos tendência a usar o passado para nos referirmos ao presente". Conclusão: apesar de querer aparentar uma vida normal, tudo indica que esteja, na verdade, condicionado.



Admite regressar a Portugal?

Aqui, a resposta é diferente. "Não, não vejo nenhum cenário em que isso possa acontecer. O único cenário possível seria não haver condenações ou, havendo condenações, haver um indulto do Presidente." Primeira nota do profiler: a primeira palavra que usa é não. "A vontade dele não é regressar a Portugal e não tem ideia de o fazer. Quando se refere às condenações e à hipótese de não ser acusado, até faz um afastamento para trás - o que significa que fala nisso, mas não acredita que seja uma hipótese."