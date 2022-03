Governo anuncia apoios à indústria e ao setor dos transportes

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciaram esta segunda-feira novos apoios governamentais para apoiar o setor dos transportes e agrícola, de forma a reduzir o impacto da seca e da crise provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia.







Siza Vieira e Maria do Céu Antunes Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A principal missão, refere Siza Vieira, é o aprivisionamento de bens essenciais para que não haja falta de alimentos e energia, garantindo que o "abastecimento de bens ao país está assegurado" e que foi feito um "esforço de diversificação das fontes de abastecimento" em bens nos quais Portugal era dependente da Ucrânia, como sementes de girassol ou milho para rações.O ministro anunciou ainda o apoio a empresas em função do aumento dos preços de energia e a consumidores para a aquisição de bens essenciais. Com isto, o Governo anunciou a criação de uma linha de crédito de 400 milhões de euros, gerida pelo Banco Português de Fomento, que se destina às empresas mais afetadas por esta crise nos setores da indústria transformadora e dos transportes, com uma linha de cobertura de 70%.A linha entrará em vigor a 17 de março, a próxima quinta-feira e estará disponível para empresas com um peso igual ou superior a 20% de custos energéticos nos custos de produção, para empresas com aumento do custo de mercadorias vendidas e consumidas superior a 20% e empresas com quebra de faturação operacional igual a 15% quando resulte da redução de encomendas devido à escassez ou dificuldade de obtenção de matériasprimas, componentes, ou bens intermédios.Além deste apoio, Siza Vieira anunciou um apoio de 30 cêntimos por litro nos combustíveis para os operadores TVDE e para trabalhadores do setor de transportes de mercadorias por conta de outrem. Este apoio é semelhante ao já adotado para autocarros e táxis, indicou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.