Petrolíferas respondem a ministro: 'Se Concorrência achar que há entendimentos nos preços deve atuar'

O presidente da associação que representa as empresas petrolíferas respondeu hoje à suspeita levantada ontem no Parlamento pelo ministro do Ambiente, de que há "entendimentos" na fixação dos preços. António Comprido, que lidera a APETRO, passou a bola para a Autoridade da Concorrência, sublinhando que esta não deve atuar com base em "perceções e estados de alma", uma farpa direta às declarações do ministro Matos Fernandes.