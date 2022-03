Camionistas e TVDE terão apoio de 30 cêntimos por litro de combustível

Os transportes de mercadorias até 3,5 toneladas e os TVDE vão ter um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível devido à escalada dos preços da energia, anunciou hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.







Vítor Mota

A medida foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Ministério da Economia, em Lisboa, sobre novos apoios governamentais no âmbito do conflito na Ucrânia.Siza Vieira anunciou que os transportes de mercadorias por conta de outrem, até 3,5 toneladas, e também os TVDE (Transporte individual e remunerado de passageiros em Veículos Descaracterizados) terão um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível e de Ad Blue.Este apoio é semelhante ao já adotado para autocarros e táxis, indicou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.