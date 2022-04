Autovoucher acaba no final de abril. Governo anuncia medidas para travar aumento de preços

O Governo anunciou esta segunda-feira medidas extraordinárias para combater o aumento de preços. A redução dos preços da energia, dos combustíveis e dos custos de energia para as famílias estão entre as medidas elencadas pela ministra Mariana Vieira da Silva.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A Agricultura é também uma das áreas visadas na contenção de preços. Com medidas como a isenção temporária do IVA nas rações e fertilizantes.Também para as famílias estará em vigor o apoio ao cabaz alimentar no valor de 60 euros, que agora é alargado a todos os que recebam prestações mínimas (antes estava em vigor para as famílias que tinham tarifa social da luz, ou seja, 1,4 milhões de pessoas). Este apoio passará a estar disponível em maio, referiu Mariana Vieira da Silva. Estão incluídas neste alargamento as famílias com rendimento social de inserção, os primeiros escalões do IRS e o complemento solidário para idosos.A ministra da Presidência defendeu que estes apoios permitem proteger o poder de compra da população. "O Governo mantém o objetivo do aumento do peso dos salários na riqueza nacional", referiu ainda em resposta sobre se o Executivo não pretende aumentar os salários para responder ao aumento de preços.O quarto eixo das poupanças diz respeito à transição energética."Estas medidas procuram dar uma resposta focada e dirigida do problema em causa, de forma a dar uma resposta imediata às famílias", sublinhou a ministra de Estado e da Presidência.O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, esteve na conferência para explicar a redução do preço dos combustíveis. Anunciou o fim do AutoVoucher de 20 euros no final de abril. "Esta medida de subsidiação dos combustíveis vai ser substituída por uma mais agressiva de descida de combustíveis. Os portugueses vão pagar os combustíveis como se tivessem uma taxa de IVA de 13% em vez de 23%, com a redução do ISP", indicou o governante.António Mendonça Mendes acrescentou que esta medida vai manter-se a par com a revisão semanal dos preços do combustível. "Esta medida é alternativa que aquilo que era a nossa intenção que era de forma transitória de podermos descer a taxa do IVA. Mas a Comissão Europeia tem os tempos, que respeitamos. Esta medida é transitória e avaliada ao final de cada trimestre", esclareceu o secretário de Estado, perante as questões dos jornalistas.Porém, António Mendonça Mendes lembra que o apoio a combustíveis fósseis não é a solução para responder às alterações climáticas. "Por isso, esta medida é extraordinária e transitória."O ministro da Economia, António Costa e Silva, falou das medidas extraordinárias para as empresas, com pacotes de apoio ao pagamento do gás. Para este apoio está previsto "um pacote de 160 milhões de euros". "O programa pode cobrir cerca de 30% do aumento do preço do gás. Cada empresa pode ter 400 mil euros de apoio", esclareceu o ministro."A proteção das empresas e das famílias nesta situação muito difícil que estamos a atravessar é absolutamente crucial", frisou.Questionado sobre a possibilidade de se criar uma taxa aos lucros excessivos, António Costa e Silva indica que não está nada pensado nesse sentido. "Foi a resposta a uma pergunta no Parlamento. Mas são tempos extraordinários e vamos estudar todos os cenários", garantiu o ministro.O governante apontou que o Estado não tem recursos infinitos e que um imposto desse tipo - sobre os lucros excessivos, decorrentes dos aumentos de preços - existe noutros países. "Os EUA têm, Itália tem, Espanha tem, não há nada de novo aqui."Duarte Cordeiro foi o governante responsável por falar da transição energética incluída neste pacote extraordinário. O novo ministro do Ambiente defendeu a necessidade de se acelerar a transição dada às circunstâncias da guerra da Ucrânia, que mostrou a dependência energética da Europa do gás Rússia. Entre as medidas incluídas está a simplificação e diminuição de prazos de avaliação de impacto ambiental em projetos verdes. Também está previsto o uso de toda a energia renovável na rede elétrica nacional, pondo fim às atuais limitações.Sobre a proposta Ibérica para redução do preço do gás para a produção de eletricidade, Duarte Cordeiro indicou que a mesma continua a ser negociada e que ainda hoje haverá uma nova reunião com este objetivo.A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, lembrou que a União Europeia libertou 9 milhões do pacote de crise e mais 18 milhões do Orçamento do Estado para responder aos desafios dos aumentos das rações animais e dos fertilizantes. "É preciso estudar como fazer chegar estes apoios aos produtos. Para já estão a ser estudados os setores da sunicultura, dos ovos e das aves."O setor vai continuar até dezembro com a redução do ISP em gasóleo colorido. Tal como a flexibilização dos pagamentos fiscais e à segurança social.Nas pescas está previsto o alargamento a todo o país do programa Docapesca que inclui a compra e distribuição de pescado a famílias carenciadas. "Prevemos a compra de duas toneladas mensais."