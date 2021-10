Governo admite mexer na idade pessoal da reforma

A valorização da idade pessoal de reforma é uma das nove medidas que o Bloco de Esquerda enviou para o Executivo no âmbito das negociações do Orçamento do Estado (OE) para 2022 com vista à viabilização do documento na generalidade, cuja votação está agendada para o próximo dia 27 de outubro, no Parlamento.

Na proposta de articulado enviada ao Governo, o Bloco de Esquerda indica que no primeiro trimestre de 2022, o Executivo "procede às alterações necessárias, garantindo que a idade pessoal de acesso à pensão de velhice é a que resulta da redução, por relação à idade normal de acesso à pensão em vigor, de:a) um ano por cada ano civil que exceda os 40 anos de carreira contributiva com registo de remunerações relevantes para cálculo da pensão;b) seis meses por cada ano de trabalho por turnos;c) um ano por cada dois anos de trabalho efetivo, ininterrupta ou interpoladamente, com 60% a 79% de incapacidade;