Patrões abandonam de forma "imediata" a concertação social

Decisão surge como protesto contra as medidas aprovadas esta quinta-feira pelo Governo no que toca à legislação laboral, que não foram aprovadas pelos parceiros sociais. O anúncio foi feito pelo presidente da CIP, António Saraiva.

As confederações patronais anunciaram esta sexta-feira que vão suspender a participação na concertação social, em desacordo com as medidas aprovadas esta quinta-feira pelo Governo no que toca à legislação laboral. O anúncio foi feito pelo presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva.







"Mais grave é que, entre aquilo que ficou fechado na reunião de quarta-feira, foram novas medidas aprovadas à revelia dos parceiros sociais. Com isso, o Governo demonstrou uma desonestidade negocial, um total desrespeito pela concertação social e por cada um dos parceiros sociais", referiu António Saraiva, numa conferência de imprensa transmitida pela RTP3."Cada um saberá de si, mas os parceiros sociais, sabendo de si como sempre souberam, não podem aceitar e tolerar esta atitude do Governo e este desrespeito. Assim, os parceiros sociais patronais não podem ter outra atitude que não a de suspenderem de imediato a sua participação em sede de concertação social", concluiu.(Notícia em atualização)